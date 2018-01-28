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Илон Маск представил «самый безопасный» огнемет от The Boring Company

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Илон Маск представил «самый безопасный» огнемет от The Boring Company

Утром 28 января The Boring Company Илона Маска начала принимать предзаказы на фирменный ручной огнемёт. Устройство стоит $500, компания обещает доставить первые заказы весной 2018 года.

«Мы предлагаем самый безопасный огнемёт в мире. Он гарантированно разогреет любую вечеринку», — указано в описании товара. Кроме того, покупатели могут приобрести фирменные огнетушители по $30.

По словам Маска, компания уже получила две тысячи заявок. Также предприниматель опубликовал в Instagram видео с огнемётом. Маск посоветовал зрителям не делать, как он (на записи предприниматель бежит с огнемётом на оператора) и признал, что производство огнемёта — это «очень плохая идея». «Вам точно не стоит его покупать. Если только вы не любите веселиться», — добавил он.

У себя в Twitter предприниматель предложил вернуть деньги, если огнемёт не поможет справиться с ходячими мертвецами во время зомби-апокалипсиса.

И развеял слухи, будто он тайно готовится организовать зомби-апокалипсис для повышения продаж огнемётов, потому что для создания орд зомби требуется гигантская фабрика.

«Для так называемого апокалипсиса потребуются миллионы зомби. И где же мне взять достаточно большую фабрику, чтобы столько сделать?», - написал он.

The Boring Company — проект Илона Маска, который занимается прокладкой высокоскоростных автомобильных туннелей. Впервые о планах разработать огнемёт Илон Маск сообщил в декабре 2017 года в Twitter. Тогда предприниматель написал, что The Boring Company начнёт продажи огнемётов, как только продаст 50 тысяч фирменных кепок.

«Я знаю, что огнемёты выбиваются из ассортимента, но зато нравятся детям», — добавил он.

В начале январе Маск дал понять, что не шутит. «Кепки проданы, скоро будут огнемёты», — написал предприниматель в Twitter.

Илон Маск, огнемет
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