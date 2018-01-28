Чубаров призвал жителей Крыма бойкотировать выборы президента России

Народный депутат Украины фракции «Блок Петра Порошенко», председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан бойкотировать выборы президента РФ после того как сотрудники ОМОНа вторглись на заседание общественной инициативы «Крымская солидарность» в Судаке.
«С другой стороны, очень яркая и убедительная акция, которая в максимально доходчивой форме показывает всем жителям Крыма, как вести себя 18 марта 2018 года, на который оккупанты назначили незаконные выборы „президента“ России», — написал политик в Фейсбук.
Напомним, ранее Чубаров выступил за скорейшую подготовку изменений в Конституцию о крымскотатарской национальной автономии.
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