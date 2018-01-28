Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

В Швеции умер основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад, сообщили в пресс-службе компании.

Предпринимателю был 91 год, он умер 27 января в своем доме в Смоланде.

«Мы потеряли нашего основателя и дорогого друга Ингвара», — заявил президент и гендиректор IKEA Group Йеспер Бродин.

Напомним, IKEA подтвердила выход на украинский рынок.