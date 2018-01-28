Федерер стал шестикратным победителем Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в шестой раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), сообщается на сайте турнира.

В финале он одолел представителя Хорватии Марина Чилича — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.

Таким образом, 36-летний швейцарец сохранил статус действующего победителя турнира. Впервые же он его выиграл в 2004 году.

Теперь на счету Федерера 20 выигранных турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, что является наилучшим показателем. На втором месте идет нынешний лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль — 16 титулов.

Отметим, Федерер стал третьим шестикратным победителем Australian Open после Новака Джоковича и Роя Эмерсона.

Напомним, накануне прошел финал в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира Каролин Возняцки одолела лидера мировой классификации румынку Симону Халеп и теперь станет первой ракеткой мира. Прошлогодняя победительница Australian Open Серена Уильямс на этот раз участия не принимала, поскольку не набрала форму после рождения ребенка.