Незаконная вырубка леса в Украине сократилась на 6%

Незаконная вырубка лесов уменьшилась на 6% или на 1,7 тыс. куб. м. Площадь незаконной вырубки составила 26 тыс. куб. м лесов в 2017 году, а нанесенный государству ущерб оценивает в 157,5 млн грн, сообщает Государственное агентство лесных ресурсов.
Всего зафиксировано 7 тыс. случаев незаконных рубок за весь год.
По данным ведомства, наибольшие объемы выявлены в лесах Ривненской (3,1 тыс. м куб.), Херсонской (2,7 тыс. м куб.), Львовской (2,4 тыс. м куб.), Харьковской (2,2 тыс. м куб.), Закарпатской (2,1 тыс. м куб.) и Житомирской (1,8 тыс. м куб.) областей.
Агентство констатирует увеличение доли незаконных рубок, совершенных неустановленными лицами, и наибольший процент таковых в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях и отдельных западных областях.
Агентство объясняет данную проблему нехваткой государственного финансирования на содержание необходимого штат сотрудников лесной охраны, а также неудовлетворительной работой и отсутствием сотрудничества с правоохранительными органами.
«Мы проанализировали, что в целом рейдовые бригады работают хорошо. Однако иногда, отчитываясь о большом количестве проведенных рейдов по охране и защите леса, их эффективность оказывается очень низкой. Поэтому в 2018 году, чтобы усилить контроль, мы будем устанавливать GPS-трекеры на автомобили государственной лесной охраны с целью отслеживания их передвижения», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Гослесагентства Владимира Бондара.
В 2016 году по сравнению с 2015 объем незаконных рубок увеличился на 15%, или на 3,57 тыс. куб. м до 27,673 тыс. куб. м.
В 2015 году ведомство оценивало объем незаконных рубок на уровне 24,1 тыс. кубометров древесины, а нанесенный в результате этого ущерб — в 84,7 млн гривен.
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