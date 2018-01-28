Освобожденный из заложников Игорь Яковенко рассказал о пережитых в плену пытках

Освобожденный из плена на оккупированных территориях Игорь Яковенко рассказал в интервью телеканалу «112 Украина» о том, что боевики били током во время допросов, угрожали отрезать голову и вывезти на минное поле.

«Пытки... Били током, психологический прессинг был. Вплоть до того, что „я тебе прострелю и ноги, и руки“, и „вывезем на поле минное, выживешь-не выживешь“», — признался Яковенко.

Он рассказал об угрозах жестокого убийства.

«Меня поставили перед фактом: либо ты сейчас что-то рассказываешь нам, либо мы сейчас будем отрезать голову. Я сел и думаю: тут либо пан, либо пропал, в голове уже была полная каша. Со временем пришел опять этот человек, говорит: „Есть что сказать?“, я говорю: „Нет“. Он тогда говорит: „Держите этого парня, сейчас будет много крови“. Было много истерики с его стороны. Он говорит: „Давай, дружище, прощайся с жизнью“, орать стал. Я говорю: „Все-все, будем что-то придумывать“. Я взял все на себя получается», — отметил Игорь Яковенко.

Он подтвердил, что стал заикаться после того, как его допрашивали с применением тока.

Кроме того, Яковенко прокомментировал то, что, в отличие от других освобожденных, его в аэропорту в Борисполе не встречали близкие.

«Я стоял (один, — ред.), потому что никого ж не знаешь — и никто не встречал. Кого-то встречали. За ребят было очень приятно, что их встречают близкие люди. На тот момент я ощущал просто — не знаю, свобода-не свобода, как это назвать, было много эмоций. На свободе, но я не понимал, где нахожусь», — отметил Яковенко.

В ответ на вопрос, хочет ли он вернуться на Донбасс, он сказал: «В Донецкую область (вернуться, — ред.) хочу, но пока мы не заберем те земли... Я, вообще, думал идти служить, но опять-таки, у меня сейчас две приоритетных точки — семья и стать на ноги».

Напомним, 27 декабря на линии разграничения в Донецкой области был проведен масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками террористических «ДНР» и «ЛНР». Всего на подконтрольную Киеву территорию передали 73 человек, в ОРДЛО поехали 233 сторонника боевиков.