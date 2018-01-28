Во Львове двоих полицейских задержали во время получения взятки

Двоих полицейских задержали сотрудники СБУ, полиции и военной прокуратуры во Львове во время получения взятки на сумму $1,7тыс. и 4 тыс. грн, сообщила пресс-служба управления СБ Украины во Львовской области.
Как указано в сообщении, два оперуполномоченных Зализнычного отдела полиции Львова вымогали указанную сумму у местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности. Их задержали во время получения взятки.
По указанному факту открыто уголовное производство по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, — наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества) УК Украины.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.826,58 -0.2441
|2.859,50 -0.2019
|100 евро
|3.505,14 -0.1265
|3.569,49 -0.1144
|10 рублей
|4,67 -0.0009
|5,16 -0.0005
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016