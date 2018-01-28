В Сумской области на охоте застрелили замглавы РГА

В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвира Биганова, сигнал о том, что во время охоты в лесном массиве возле села Московский Бобрик Лебединского района погиб человек, поступил на линию «102» от бригады «скорой помощи» в воскресенье в 10.38, пишет УНИАН.

«Личность погибшего установили быстро: им оказался заместитель председателя местной райгосадминистрации. Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай. Но на месте работает следственно-оперативная группа, допрашивают всех участников охоты», — отметила Биганова.

Об окончательной квалификации происшествия в полиции обещают сообщить позже.