82% импортированной гречки завезена в Украину из России

По итогам первого полугодия 2017/18 сезона Украина импортировала около 10,5 тыс. тонн гречки, 82% из которой было завезено из России, остальные — из Казахстана. Текущие закупки гречки уже превысили импортные поставки за весь прошлый сезон на 35% (около 7,8 тыс. тонн было импортировано в 2016/17 МГ), сообщают аналитики УкрАгроКонсалт.
При этом производство гречихи в Украине в 2017 году продолжило расти и, по оценкам УкрАгроКонсалт, составило около 190-195 тыс. тонн, что является максимальным показателем за последние пять лет.
Производство гречневой крупы в Украине также восстанавливается. По итогам 2017 стране было произведено 54,5 тыс. тонн гречки, что на 1,3% превышает показатель 2016 года.
Запасы гречихи также существенно выше прошлогодних и на 1 декабря 2017 составляли 19,5 тыс. тонн (+73% к прошлогоднему показателю).
Избыток гречки на рынке уже привел к обвалу внутренних цен на нее. За год закупочные цены на гречку в Украине упали более чем на 40% — до текущих 8-9 тыс. грн/т EXW. Увеличение импортных поставок дешевой гречки из России может привести к дальнейшему снижению цен на рынке.
Напомним, что в 2016 году в Украине существенно подорожала гречка. К середине июня 2016 цены на гречку превысили 50 грн за кг. Причины подорожания — снижение посевов под гречихой, отсутствие импорта и манипуляции со стороны оптовиков.
Тогда АМКУ начал расследование относительно резкого роста цен на гречку.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.826,58 -0.2441
|2.859,50 -0.2019
|100 евро
|3.505,14 -0.1265
|3.569,49 -0.1144
|10 рублей
|4,67 -0.0009
|5,16 -0.0005
|Курс, UAH
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Я то думая почему трудно найти хорошую гречку в магазинах-одна гадость расеянская.