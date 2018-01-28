Войти
Правительство готово изменить цены на газ согласно условиям МВФ, - Порошенко
заявление
Правительство готово изменить цены на газ согласно условиям МВФ, - Порошенко
Украина надеется в мае получить транш МВФ
кредитование
Украина надеется в мае получить транш МВФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

аграрный рынок
RSS

82% импортированной гречки завезена в Украину из России

1 3085
82% импортированной гречки завезена в Украину из России

По итогам первого полугодия 2017/18 сезона Украина импортировала около 10,5 тыс. тонн гречки, 82% из которой было завезено из России, остальные — из Казахстана. Текущие закупки гречки уже превысили импортные поставки за весь прошлый сезон на 35% (около 7,8 тыс. тонн было импортировано в 2016/17 МГ), сообщают аналитики УкрАгроКонсалт.

Читайте также: Гречка подешевела за год на 25%

При этом производство гречихи в Украине в 2017 году продолжило расти и, по оценкам УкрАгроКонсалт, составило около 190-195 тыс. тонн, что является максимальным показателем за последние пять лет.

Производство гречневой крупы в Украине также восстанавливается. По итогам 2017 стране было произведено 54,5 тыс. тонн гречки, что на 1,3% превышает показатель 2016 года.

Запасы гречихи также существенно выше прошлогодних и на 1 декабря 2017 составляли 19,5 тыс. тонн (+73% к прошлогоднему показателю).

Избыток гречки на рынке уже привел к обвалу внутренних цен на нее. За год закупочные цены на гречку в Украине упали более чем на 40% — до текущих 8-9 тыс. грн/т EXW. Увеличение импортных поставок дешевой гречки из России может привести к дальнейшему снижению цен на рынке.

Напомним, что в 2016 году в Украине существенно подорожала гречка. К середине июня 2016 цены на гречку превысили 50 грн за кг. Причины подорожания — снижение посевов под гречихой, отсутствие импорта и манипуляции со стороны оптовиков.

Читайте также: Украина заработала на агроэкспорте почти $18 млрд

Тогда АМКУ начал расследование относительно резкого роста цен на гречку.

торговля, АПК, импорт, аграрный рынок, гречка
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
любовь ивашковская 7 часов 27 минут назад

Я то думая почему трудно найти хорошую гречку в магазинах-одна гадость расеянская.

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 28 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.826,58 -0.2441 2.859,50 -0.2019
100 евро 3.505,14 -0.1265 3.569,49 -0.1144
10 рублей 4,67 -0.0009 5,16 -0.0005
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Кость Бондаренко
Кость Бондаренко
политолог

С кем бы вы встретились - с диктатором Руанды или диктатором Украины?

Тем, кто второй день подряд пишет о встрече Трампа с Кагаме, а не Порошенко - мол, встретился «с каким-то» африканским лидером, проигнорировав нашего европейского. Руанда - страна в Африке с наиболее динамичным развитием. Ее принято называть африканским Сингапуром, а президента Поля Кагаме часто сравнивают с Ли Кван Ю - авторитарный диктатор, осуществляющий эффективные экономические реформы.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Большинство людей вообще не осознают, что происходит и что на кону

На Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил израильский историк-медиевист Юваль Ной Харари – автор мировых бестселлеров «Sapiens: Краткая история человечества» и «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня». Он рассказал о своем видении будущего труда и о том, как изменится человек в условиях постоянных технологических революций.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Вспышка дифтерии приведет к тысячам смертей украинцев

Недостаточная в последние годы просветительская работа со стороны Минздрава и Минобразования, постоянные перебои с поставками вакцин и сывороток привели к тому, что коллективный иммунитет к дифтерии снизился до критического уровня, а потому вспышка этой опасной болезни - неизбежна, и это дело очень короткого времени.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016