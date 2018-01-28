В Николаеве 44 человека госпитализированы с подозрением на гепатит А по состоянию на 28 января. Об этом сообщают «Українські новини», ссылаясь на данные управления здравоохранения Николаевского городского совета.

В областной инфекционной больнице 42 человека, у 40 диагноз подтвержден. В областной детской инфекционной больнице находятся 2 ребенка.

Возбудителя инфекции в Николаеве не выявили.

Напомним, 22 января сообщалось, что в больницах Николаева находятся 55 человек с подозрением на гепатит А, у 47 диагноз подтвержден.