В Госпогранслужбе назвали страны, куда чаще всего едут украинцы

Граждане Украины в течение последних трех лет все чаще выезжают за границу. Об этом в эфире «112 Украина» рассказал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он уточнил, что пограничники фиксируют только факт пересечения границы, а не цель поездки за границу. Тем не менее, по его словам, количество украинцев, которые выезжают и возвращаются в страну, пропорционально равно.

Итак, по данным ГПСУ, в 2015 году за границу выезжали более 23 млн граждан Украины, в 2016 — более 25 млн, а в 2017 — более 27 млн. граждан Украины. Интересно, что большинство пересекают границу на автомобильных пунктах пропуска и только около 17% — авиационных, это около 3,6 млн человек в 2017 году.

«Если говорить о динамике пересечения украинцами границы, то мы видим стойкую тенденцию к увеличению количества украинцев, которые ездят за границу. Именно ездят, потому что количество тех, кто выезжает и возвращается пропорционально равно», — сказал Слободян.

Среди приоритетных направлений для поездок граждан Украины — Польша, Венгрия, Словакия и Россия. По данным ГПСУ в прошлом году границу Украины и России пересекли около 4,4 млн граждан Украины.

Отметим, что согласно исследованию Киевского международного института социологии, чуть более четверти украинцев, которые выезжают за границу — 26,1% — хотят пережить там тяжелые времена. Ездить на сезонные работы в другие страны хотят 15,4% опрошенных. 9,3% хотели бы получить новые знания и опыт, а потом вернуться в Украину.

При этом навсегда готовы выехать из Украины 14% респондентов.

Также напомним, что с 11 июня 2017 года для Украины действует безвизовый режим с ЕС и за это время ним воспользовались 400 тысяч украинцев.