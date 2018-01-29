Fitch повысило рейтинг Беларуси

Рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Беларуси с «B-» до «B» и дало «стабильный» прогноз развитию экономики страны. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, распространенном в субботу, 27 января. Благоприятные изменения вызваны замедлением инфляции до 4,6 процента и повышением золотовалютных резервов с 4,9 до 7,3 миллиарда долларов.
Кроме того, агентство оценило улучшение координации между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой в стране, разумную политику в области заработной платы и гибкость обменного курса белорусского рубля.
Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов выразил надежду на то, что в 2018 году рейтинговые агентства улучшат рейтинги и России, которые сейчас находятся на «мусорном уровне».
На данный момент Fitch — единственное рейтинговое агентство, которое признает российский кредитный рейтинг «инвестиционным». По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, рейтинговые агентства ранее «перестарались» в его снижении и сейчас стараются максимально отсрочить момент его повышения, чтобы не признавать свои прежние ошибки.
Правда, агентство Moody’s 26 января изменило прогноз суверенного рейтинга России, улучшив его со «стабильного» до «позитивного». При этом долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России были подтверждены на том же уровне — не инвестиционный Ba1.
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