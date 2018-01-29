Герои Крут боролись, чтобы мы победили, - Порошенко

Благодаря подвигу героев Крут были заложены основы украинской государственности на века вперед. Это подчеркнул Президент Петр Порошенко в Twitter.

«Сто лет прошло с того дня, когда отважные ребята-герои дали бой преобладающим силам врага и на несколько суток задержали наступление красных россиян на Киев. Этих несколько дней хватило для того, чтобы на столетие вперед заложить основы украинской государственности. Они боролись, чтобы мы победили», — написал Глава государства.

Как сообщалось, Украина сегодня отмечает День памяти Героев Крут.