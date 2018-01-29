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Порошенко присвоил Военному институту телекоммуникаций звание «имени Героев Крут»

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Порошенко присвоил Военному институту телекоммуникаций звание «имени Героев Крут»

Президент Украины Петр Порошенко присвоил Военному институту телекоммуникаций и информатизации звание «имени Героев Крут». Об этом глава государства заявил в ходе участия в памятных мероприятиях в Киеве, посвященных годовщине боя под Крутами, сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Тwitter.

«Президент принял решение присвоить Военному институту телекоммуникаций и информатизации почетное наименование «имени Героев Крут», — написал Цеголко.

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.

Петр Порошенко, звание, институт, Герои Крут
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