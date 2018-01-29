Евросоюз утвердит переходный период для Brexit

Европейский союз утвердит в понедельник требования для переходного периода, которым обяжет Великобританию жить по законам блока в течение почти двух лет после Brexit. Об этом сообщает AFP, передает РБК-Украина.
Министры европейских стран одобрят инструкции для главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье по переходному периоду, который блок хочет начать с 29 марта 2019 до 31 декабря 2020 года. В так называемых директивах по переговорам указано, что в течение этого времени Британия должна соблюдать правила ЕС «так же, если бы она была страной-членом». Однако в директивах не уточняется, касается ли это законов, которые были приняты после решения о Brexit.
«Переходный период должен быть четко определен и четко ограничен во времени», — указано в руководящих принципах ЕС.
Переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Дэвисом Барнье может начать уже на этой неделе, чтобы они завершились до марта и можно было перейти к переговорам относительно будущих торговых отношений. Правда, эти сроки вызвали критику со стороны депутатов Британии, которые поддерживают Brexit. Депутаты заявили, что премьер-министр Тереза Мэй оставляет Британию «вассальным государством» Брюссель.
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