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Украина продлила контракт с Westinghouse

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Украина продлила контракт с Westinghouse

НАЭК Энергоатом и американская компания Westinghouse Electric и НАЭК Энергоатом подписали контракт о продлении договора на поставки ядерного топлива в Украину до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Westinghouse.

«Этим соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 гг., что означает расширение и продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков, срок действия которого заканчивается в 2020 году», — говорится в сообщении.

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Комментируя новое соглашение, президент Энергоатома Юрий Недашковский напомнил, что компания является единственной в мире, которая эксплуатирует реакторы дизайна ВВЭР-1000 и полностью диверсифицировала источники поставок ядерного топлива для реакторов этого типа.

«В достижении этой цели ключевую роль играет сотрудничество с компанией Westinghouse», — отметил Недашковский.

«Производство и сборка топлива будут осуществляться на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестерос, где существуют выделенные технологические линии исключительно для производства топлива для реакторов ВВЭР-1000», — добавили в Westinghouse.

Поставки по договору начнутся в начале 2021 года, сразу же после завершения действующего договора.

Westinghouse, топливо, контракт
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