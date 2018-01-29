Число жертв нападения на военную академию в Кабуле превысило 10

Число погибших в результате нападения на военную академию в Кабуле (Афганистан) достигло 11 человек. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Афганистана Давлат Вазири, передает телеканал ToloNews.

«Минобороны подтверждает гибель 11 военнослужащих и ранение 16 в результате нападения в понедельник на военную академию маршала Фахима в Кабуле», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики террористической группировки «Исламское государство» напали на военную академию имени маршала Фахима в Кабуле (Афганистан). Сначала сообщалось о гибели пяти афганских военных. Также сообщалось, что на академию напали пятеро боевиков, четырех из которых ликвидировали, одного задержали. Кроме того, по некоторым сведениям, неподалеку от академии произошло несколько взрывов.

По данным Reuters, ответственность за утреннюю атаку взяла террористическая организация «Исламское государство».