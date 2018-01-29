Россия на треть увеличила экспорт угля в Польшу

Экспорт российского угля в Польшу вырос на треть в 2017 году. Об этом заявил торговый представитель России в Польше Владимир Нефедов, передают РИА Новости.
«В минувшем году экспорт российского угля в Польшу, по предварительным оценкам, вырос примерно на треть — более чем до 6,7 млн тонн при внутренней добыче в 66 млн тонн», — сказал Нефедов.
Он также подчеркнул, что Польша закупает уголь в России потому, что относительно доступные залежи качественного угля в Польше истощаются.
Торгпред добавил, что за год товарооборот России и Польши в 2017 году вырос на 25%.
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