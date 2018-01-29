Волкер: На встрече с Сурковым никакого плана США по миротворцам на Донбассе представлено не было

Спецпредставитель США Курт Волкер утверждает, что на встрече в Дубае с помощником президента РФ Владиславом Сурковым не представлял какого-либо конкретного плана по миссии миротворцев на Донбассе. Об этом он заявил 29 января на телефонном брифинге в Брюсселе, передает «ИТАР-ТАСС».
«В Дубае не был представлен какой-либо конкретный план. Я бы не стал его так называть. У нас состоялась детальная дискуссия, но не документ о том, как это (миссия — ред.) будет работать на практике», — подчеркнул он.
Волкер также добавил, что дата новой встречи с Сурковым пока не определена.
Напомним, 26 января в Дубае состоялась очередная встреча Суркова с Волкером. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года — в Минске, 7 октября и 13 ноября — в Белграде.
Как заявил Сурков, в пятницу Вашингтон представил план развертывания миссии ООН в регионе в увязке этого процесса с выполнением политической части минских соглашений, на чем настаивали в Москве. По словам Суркова, новый пакет американских наработок, в отличие от белградского, выглядит «вполне реализуемым».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.793,22 -0.3336
|2.837,68 -0.2182
|100 евро
|3.462,98 -0.4216
|3.535,23 -0.3426
|10 рублей
|4,62 -0.0049
|5,12 -0.004
|Курс, UAH
|Золото
|386.648,00-2.836,00
|Серебро
|4.967,46-68,71
|Платина
|291.196,00-856,00
|Палладий
|314.035,00-1.875,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016