Волкер: На встрече с Сурковым никакого плана США по миротворцам на Донбассе представлено не было

Спецпредставитель США Курт Волкер утверждает, что на встрече в Дубае с помощником президента РФ Владиславом Сурковым не представлял какого-либо конкретного плана по миссии миротворцев на Донбассе. Об этом он заявил 29 января на телефонном брифинге в Брюсселе, передает «ИТАР-ТАСС».

«В Дубае не был представлен какой-либо конкретный план. Я бы не стал его так называть. У нас состоялась детальная дискуссия, но не документ о том, как это (миссия — ред.) будет работать на практике», — подчеркнул он.

Волкер также добавил, что дата новой встречи с Сурковым пока не определена.

Напомним, 26 января в Дубае состоялась очередная встреча Суркова с Волкером. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года — в Минске, 7 октября и 13 ноября — в Белграде.

Как заявил Сурков, в пятницу Вашингтон представил план развертывания миссии ООН в регионе в увязке этого процесса с выполнением политической части минских соглашений, на чем настаивали в Москве. По словам Суркова, новый пакет американских наработок, в отличие от белградского, выглядит «вполне реализуемым».