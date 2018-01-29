Стало известно, кто возглавит Укрсоцбанк

Иван Свитек возглавит Укрсоцбанк. Об этом сообщил сам Свитек в интервью FinClub.
«Сейчас я являюсь членом правления Альфа-Банка Украина и генеральным менеджером банковских активов ABH Holdings S.A. в Украине. Но уже 1 февраля я буду назначен на должность председателя правления Укрсоцбанка. При этом за мной сохранится функция стратегического управления двумя банками группы», — заявил Свитек.
С переходом на пост председателя правления Укрсоцбанка Иван Свитек сохранит за собой функцию стратегического управления банковскими активами ABH Holdings S.A. в Украине, которую он осуществлял с апреля 2017 года.
Свитек рассказал о том, чем он будет заниматься в Укрсоцбанке, одна из ключевых задач — интеграция двух банков.
«Я сюда пришел построить лучший банк в стране, который на своем примере покажет другой уровень бизнеса в Украине. Это очень ответственная роль, и работа вовсе не на полгода», — сообщил он.
Свитек с 1998 по 2008 годы работал в финансовых подразделениях корпорации General Electric в Чехии, Ирландии и Бразилии. С 2008 по 2015 годы Иван Свитек занимал должности управляющего директора и председателя правления банка Home Credit в России, который входит в международный холдинг Home Credit B.V. со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).
С февраля 2017 года по январь 2018 года Иван Свитек занимал должности генерального менеджера и члена правления Альфа-Банка Украина.
Должность главы Укрсоцбанка стала вакантной после ухода Тамары Савощенко.
Наблюдательный совет Укрсоцбанка со 2 ноября 2017 года прекратил полномочия главы Тамары Савощенко в связи с окончанием действия трудового контракта. На этой должности она находилась с 6 августа 2015 года.
После ее ухода из банка исполнять обязанности главы правления стал член правления Ростислав Матяш. С 1 февраля 2018-го он возвращается к своим обязанностям члена правления Укрсоцбанка.
Тогда же, в ноябре 2017-го, Тамара Савощенко стала новым заместителем председателя правления Укргазбанка, где ей поручили развивать операционную деятельность.
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