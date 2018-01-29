НБУ выдал еще одной компании лицензию на валютные операции

Национальный банк Украины выдал компании по управлению активами «Инвест Консалтинг» лицензию на валютные операции.

Согласно данным регулятора, данное решение было принято 26 января.

На основании данной лицензии компания может осуществлять деятельность по управлению активами.

КУА «Инвест Консалтинг» основана в 2003 году, ее конечным бенифициарным собственником является Олег Гук. По состоянию на 2017 год в управлении компании находилось 17 фондов.