Порошенко назначил госстипендии призерам Олимпийских игр

Президент Украины Петр Порошенко призначил государственные стипендии троим бронзовым призерам Олимпийских игр прошлых лет.
Как сообщается в тексте указа № 17/2018 от 29 января, опубликованном на официальном сайте главы государства, стипендии присуждены призерам XXVIII летних Олимпийских игр (Афины, Греция, 2004 год) по академической гребле Сергею Белоущенко и по стрельбе из лука Дмитрию Грачеву, а также призеру XXIX летних Олимпийских игр (Пекин, Китай, 2008 год) по греко-римской борьбе Армену Варданяну.
Размер государственной стипендии определен указом в размере трех прожиточных минимумов.
Прожиточный минимум в Украине госбюджетом на 2018 год установлен на уровне 1 тыс 700 грн с 1 января 2018 года, 1 тыс 777 грн — с 1 июля, 1 тыс 853 грн — с 1 декабря.
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