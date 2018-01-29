В Украине за 2017 год вдвое вырос уровень вакцинации против кори в сравнении с 2016 годом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечают, что в 2016 году менее половины украинских детей были вакцинированы против кори по графику — 45,5% детей в возрасте 1 год и 32,1% детей в возрасте 6 лет. Тогда по оценке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Украина была на третьем месте в мире среди стран с самыми низкими показателями охвата прививкой от кори.
В 2017 году в Украине, согласно календарю прививок, было вакцинировано 93,3% детей первой дозой вакцины (в 1 год) и 90,7% детей второй дозой (в 6 лет).
С сентября проходят мероприятия по усиленной вакцинации от кори. По состоянию на середину января вакцинировали 64,7% детей, которые вовремя не получили первую дозу вакцины, и 72,2% детей, которые пропустили вторую дозу вакцины.
По данным Министерства здравоохранения, для создания коллективного иммунитета и преодоления кори 95-98% детей и взрослых должны быть привитыми. Сейчас Украина приблизилась к этой цифре в плановой вакцинации, говорится в сообщении.
Вместе с тем, в Минздраве призывают граждан обратиться в медучреждения, чтобы получить прививку от дифтерии вакциной АДС-М. Напоминают, что вакцинация от дифтерии предназначена не только детям, но и взрослым — раз в 10 лет.
«Сейчас в Украине в наличии более 9 млн. доз вакцин против дифтерии для детей и взрослых. Вакцинация против дифтерии и столбняка бесплатная для детей и взрослых», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство здравоохранения Украины проводит служебное расследование в связи с нехваткой вакцин от кори в ряде областей.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.793,22 -0.3336
|2.837,68 -0.2182
|100 евро
|3.462,98 -0.4216
|3.535,23 -0.3426
|10 рублей
|4,62 -0.0049
|5,12 -0.004
|Курс, UAH
|Золото
|386.648,00-2.836,00
|Серебро
|4.967,46-68,71
|Платина
|291.196,00-856,00
|Палладий
|314.035,00-1.875,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016