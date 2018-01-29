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В Украине за 2017 год вдвое вырос уровень вакцинации против кори

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В Украине за 2017 год вдвое вырос уровень вакцинации против кори

В Украине за 2017 год вдвое вырос уровень вакцинации против кори в сравнении с 2016 годом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Отмечают, что в 2016 году менее половины украинских детей были вакцинированы против кори по графику — 45,5% детей в возрасте 1 год и 32,1% детей в возрасте 6 лет. Тогда по оценке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Украина была на третьем месте в мире среди стран с самыми низкими показателями охвата прививкой от кори.

В 2017 году в Украине, согласно календарю прививок, было вакцинировано 93,3% детей первой дозой вакцины (в 1 год) и 90,7% детей второй дозой (в 6 лет).

С сентября проходят мероприятия по усиленной вакцинации от кори. По состоянию на середину января вакцинировали 64,7% детей, которые вовремя не получили первую дозу вакцины, и 72,2% детей, которые пропустили вторую дозу вакцины.

По данным Министерства здравоохранения, для создания коллективного иммунитета и преодоления кори 95-98% детей и взрослых должны быть привитыми. Сейчас Украина приблизилась к этой цифре в плановой вакцинации, говорится в сообщении.

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Вместе с тем, в Минздраве призывают граждан обратиться в медучреждения, чтобы получить прививку от дифтерии вакциной АДС-М. Напоминают, что вакцинация от дифтерии предназначена не только детям, но и взрослым — раз в 10 лет.

«Сейчас в Украине в наличии более 9 млн. доз вакцин против дифтерии для детей и взрослых. Вакцинация против дифтерии и столбняка бесплатная для детей и взрослых», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство здравоохранения Украины проводит служебное расследование в связи с нехваткой вакцин от кори в ряде областей.

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Минздрав, медицина, здравоохранение, вакцины, вакцинация, КПК, корь
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