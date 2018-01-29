В Украине за год средняя зарплата увеличилась на 35,5%

В декабре 2017 года средняя зарплата штатного работника составляла 8 777 грн, что на 35,5% больше, чем в декабре 2016 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

«Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2017г. составила 8777 грн, что в 2,7 раза выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн). По сравнению с ноябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 17,4%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2016 г.) — на 35,5%», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Госстате сообщали, что в Украине инфляция в 2017 году составила 13,7%.