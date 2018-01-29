Альфа-банк и Укрсоцбанк будут объединены в течение года-полутора

Альфа-банк (Украина) и Укрсоцбанк (оба — Киев), принадлежащие ABH Holdings SA, будут объединены в один банк, работающий под одним брендом, сообщил СЕО банковской группы «Альфа-Групп» в Украине и генеральный менеджер украинского Альфа-банк Иван Свитек.
«Объединение будет на юридическом уровне. Это произойдет в течение года-полутора. Бренд будет один», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в кулуарах «Украинского завтрака», организованного Фондом Виктора Пинчука на минувшей неделе в Давосе.
Свитек уточнил, что в качестве базового для объединения будет выступать Альфа-банк.
«Там (в Альфа-банке — ред.) больше технологий и уже больше бизнеса, чем в Укрсоце», — пояснил СЕО группы.
По его словам, в настоящее время рассматривается три варианта общего бренда: «Альфа», «Укрсоц» и новый.
Альфа-банк (до января 2001 года — Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. В ABH Holding входят также Альфа-банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.
В октябре-2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.
Другими владельцами ABH Holdings SA являются уроженец Львова Михаил Фридман (32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), являющиеся в настоящее время гражданами Израиля и проживающие в Лондоне, а также Алексей Кузьмичев — 16,3239%, Петр Авен — 12,4018%, Андрей Косогов — 3,6716% (все — граждане РФ, проживающие в Москве) и The Mark Foundation for Cancer Research — 3,8736%.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов Альфа-банк занимал 8-е место (41,25 млрд грн), а Укрсоцбанк — 10-е место (31,89 млрд грн) среди 88 действовавших финучреждений, а по суммарному показателю это был бы 4-й банк на рынке и крупнейший частный банк.
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