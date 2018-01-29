Прокуратура передала в суд обвинительные акты в отношении 6 экс-депутатов Севастопольского горсовета

Прокуратура АР Крым передала в суд обвинительные акты в отношении 6 бывших депутатов Севастопольского горсовета, которых обвиняют в госизмене, сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.
«В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 депутаты Севастопольского городского совета оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховной Рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации», — говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.
Отмечается, что всего прокуратурой АР Крым в суды направлено обвинительные акты в отношении 18 депутатов Севастопольского городского совета. Ранее сообщалось, что по состоянию на декабрь 2017 года в розыск объявили 75 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые содействовали аннексии полуострова.
Напомним, за несколько дней до проведения незаконного референдума депутаты крымского парламента поддержали так называемую декларацию о независимости Автономной республики Крым и Севастополя, согласно которой Крым признается независимой от Украины «суверенной республикой».
19 марта 2014 года Верховная Рада прекратила полномочия крымского парламента.
Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Крым объявлен временно оккупированной территорией. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РФ. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.793,22 -0.3336
|2.837,68 -0.2182
|100 евро
|3.462,98 -0.4216
|3.535,23 -0.3426
|10 рублей
|4,62 -0.0049
|5,12 -0.004
|Курс, UAH
|Золото
|386.648,00-2.836,00
|Серебро
|4.967,46-68,71
|Платина
|291.196,00-856,00
|Палладий
|314.035,00-1.875,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016