Прокуратура передала в суд обвинительные акты в отношении 6 экс-депутатов Севастопольского горсовета

Прокуратура АР Крым передала в суд обвинительные акты в отношении 6 бывших депутатов Севастопольского горсовета, которых обвиняют в госизмене, сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

«В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 депутаты Севастопольского городского совета оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховной Рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Отмечается, что всего прокуратурой АР Крым в суды направлено обвинительные акты в отношении 18 депутатов Севастопольского городского совета. Ранее сообщалось, что по состоянию на декабрь 2017 года в розыск объявили 75 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые содействовали аннексии полуострова.

Напомним, за несколько дней до проведения незаконного референдума депутаты крымского парламента поддержали так называемую декларацию о независимости Автономной республики Крым и Севастополя, согласно которой Крым признается независимой от Украины «суверенной республикой».

19 марта 2014 года Верховная Рада прекратила полномочия крымского парламента.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Крым объявлен временно оккупированной территорией. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РФ. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».