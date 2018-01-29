На Донбассе запустят русскоязычную газету почти за 12 млн грн

В Донецкой и Луганской областях распространять русскоязычную газету для населения. Соответствующий тендер на печать такой газеты стоимостью 11,6 млн гривен объявило Министерство информационной политики.
Как указано в тендерной документации, конечный срок подачи заявок — 26 февраля 2018, начало аукционов — 2 апреля. Срок оказания услуг — до 31 декабря 2018 года.
В технических требованиях тендерной документации указано, что издание будет выходить в формате А3 на 8 страницах периодичностью два раза в месяц. Тираж газеты составит 250 тыс. экземпляров, запланировано 22 основных выхода издания.
Участие в тендере могут принимать как украинские, так и зарубежные компании, которые способны осуществлять комплексную подготовку контента издания — от планирования, дизайна и макетирования номера до обработки фотографий, верстки, литературного редактирования. При этом план каждого номера издания должен быть согласован с ответственным лицом заказчика (то есть, Минформполитики, — ред.).
Исполнитель заказа также должно обеспечить доставку и бесплатное распространение полиграфической продукции на территории Донецкой и Луганской областей.
В частности, издание должно быть доставлено в обладминистрации, пунктов пересечения линий разграничения, банковских отделений, где происходят социальные выплаты, а также в помещения силовых структур и гражданского населения.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона контактной группы просит Кабмин решить проблему связи на Донбассе.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.793,22 -0.3336
|2.837,68 -0.2182
|100 евро
|3.462,98 -0.4216
|3.535,23 -0.3426
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