На Донбассе запустят русскоязычную газету почти за 12 млн грн

В Донецкой и Луганской областях распространять русскоязычную газету для населения. Соответствующий тендер на печать такой газеты стоимостью 11,6 млн гривен объявило Министерство информационной политики.

Как указано в тендерной документации, конечный срок подачи заявок — 26 февраля 2018, начало аукционов — 2 апреля. Срок оказания услуг — до 31 декабря 2018 года.

В технических требованиях тендерной документации указано, что издание будет выходить в формате А3 на 8 страницах периодичностью два раза в месяц. Тираж газеты составит 250 тыс. экземпляров, запланировано 22 основных выхода издания.

Участие в тендере могут принимать как украинские, так и зарубежные компании, которые способны осуществлять комплексную подготовку контента издания — от планирования, дизайна и макетирования номера до обработки фотографий, верстки, литературного редактирования. При этом план каждого номера издания должен быть согласован с ответственным лицом заказчика (то есть, Минформполитики, — ред.).

Исполнитель заказа также должно обеспечить доставку и бесплатное распространение полиграфической продукции на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, издание должно быть доставлено в обладминистрации, пунктов пересечения линий разграничения, банковских отделений, где происходят социальные выплаты, а также в помещения силовых структур и гражданского населения.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона контактной группы просит Кабмин решить проблему связи на Донбассе.