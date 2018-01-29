Волкер передал российской стороне список заложников на Донбассе

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер передал России списки тех, кто до сих пор находится в заложниках боевиков на Донбассе.

Об этом он сообщил во время телефонной конференции с журналистами, говоря о встрече с помощником Путина Владиславом Сурковым, передает «Громадське».

«Я встретился с несколькими бывшими заложниками, которые сейчас в Киеве. Они передали мне список имен тех, кто до сих пор заключенный», — сказал Волкер.

Кроме того, он добавил, что во время встречи с Сурковым российская сторона записала эти имена.

Напомним, ранее Сурков по итогам встречи с Волкером сообщил, что «Дубайский пакет» американских предложений по развертывании миссии ООН на юго-востоке Украины выглядит вполне реализуемым, Россия внимательно изучит его и своевременно даст ответ. «Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы о развертывании на востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения.

„Дубайский пакет“ американских наработок, в отличие от „белградского“, в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», — отметил Сурков.