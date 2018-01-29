Волкер передал российской стороне список заложников на Донбассе

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер передал России списки тех, кто до сих пор находится в заложниках боевиков на Донбассе.
Об этом он сообщил во время телефонной конференции с журналистами, говоря о встрече с помощником Путина Владиславом Сурковым, передает «Громадське».
«Я встретился с несколькими бывшими заложниками, которые сейчас в Киеве. Они передали мне список имен тех, кто до сих пор заключенный», — сказал Волкер.
Кроме того, он добавил, что во время встречи с Сурковым российская сторона записала эти имена.
Напомним, ранее Сурков по итогам встречи с Волкером сообщил, что «Дубайский пакет» американских предложений по развертывании миссии ООН на юго-востоке Украины выглядит вполне реализуемым, Россия внимательно изучит его и своевременно даст ответ. «Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы о развертывании на востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения.
„Дубайский пакет“ американских наработок, в отличие от „белградского“, в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», — отметил Сурков.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.793,22 -0.3336
|2.837,68 -0.2182
|100 евро
|3.462,98 -0.4216
|3.535,23 -0.3426
|10 рублей
|4,62 -0.0049
|5,12 -0.004
|Курс, UAH
|Золото
|386.648,00-2.836,00
|Серебро
|4.967,46-68,71
|Платина
|291.196,00-856,00
|Палладий
|314.035,00-1.875,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016