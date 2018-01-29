Комитет Европарламента принял резолюцию о запуске процедуры санкций против Польши

Профильный комитет Европейского парламента запустил процедуру в рамках статьи 7 договора о Европейский союз в отношении Польши, которые могут привести к лишению права голоса страны.
Об этом сообщает PAP.
Сообщается, что сегодня 29 января комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) принял соответствующую резолюцию. За нее проголосовали 33 членов комитета, 9 были против.
Согласно резолюции, комитет ЕП «приветствовал решение комиссии от 20 декабря 2017 года по обеспечению выполнения положений статьи 7 договора о Европейском союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает обращение комиссии к польской власти для решения проблемы».
Напомним, либеральные депутаты Европейского парламента инициировали процедуру санкций против Польши после того, как страна «продолжает отступать от норм верховенство права и независимости суда». При это ранее ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стране не нужно согласие Европейского союза для реформирования собственного законодательства.
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