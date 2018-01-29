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В МВД пояснили, законны ли патрули «дружин»

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В МВД пояснили, законны ли патрули «дружин»

Законодательство Украины предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка и государственной границы. Однако такие действия должны быть скоординированными с правоохранителями, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает «Громадське радио».

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«Члены этих организаций имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии. То, что сейчас появляются организации, которые хотят включиться в этот процесс, это абсолютно законно, они имеют право, но вместе с представителями Национальной полиции соответственно к тому, что они договариваются как, каким образом и где именно они будут осуществлять такое, например, патрулирование на улицах, или чередование», — пояснил он.

По словам советника, дружины пользуются теми же правами и обязанностями, которые имеет любой другой гражданин.

Варченко отметил, что все имеют право наблюдать за соблюдением законности со стороны других людей. Однако граждане не могут выполнить значительное количество функций, которые имеют право только полицейские.

«Мы бы очень советовали всем гражданам, которые хотят использовать, например, спецсредства, или осуществлять полноценную работу по охране общественного порядка, включаться в работу таких организаций, которые официально действуют совместно с Национальной полицией», — рассказал советник главы МВД.

Однако, граждане без полицейских полномочий не имеют права требовать документов в других граждан.

«Для того, чтобы полноценно иметь возможность охранять общественный порядок, надо работать совместно с сотрудниками Национальной полиции, имеющих в своих полномочиях возможность проверить документы у гражданина, возможно, сделать досмотр вещей, или возможность остановить автотранспорт», — подчеркнул советник.

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Он добавил, что в случае нарушения закона, каждый гражданин имеет право и порой обязан на него отреагировать.

«Когда другой гражданин осуществляет конкретное правонарушение общественного порядка, тогда можно прекращать это нарушение, но вызвать полицию и совместно с полицией уже тогда дорабатывать ситуацию», — пояснил Варченко.

Как известно, в столице партия «Национальный корпус» устроила присягу представителей «Национальных дружин».

МВД, правоохранители, национальный дружины
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