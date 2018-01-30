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В США представлен «кремлевский доклад» с перечислением 210 человек из окружения Путина

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В США представлен «кремлевский доклад» с перечислением 210 человек из окружения Путина

Министерство финансов США представило в Конгрессе так называемый «кремлевский доклад», в котором содержатся имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, сообщает ТАСС.

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Всего в список попали 210 имен — 114 чиновников и 96 бизнесменов.

Среди фигурантов списка — глава администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ФСБ Александр Бортников, предприниматели Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Сулейман Керимов.

Ранее сообщалось, что попадание человека в «список олигархов» не означает, что Соединенные Штаты автоматически введут против него санкции. Однако риск попасть под санкции для фигурантов списка выше.

Если против кого-то из фигурантов «списка олигархов» введут санкции, вероятнее всего, речь пойдет об ограничении работы с европейскими и американскими банками.

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«Список олигархов» составлен в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций». Он был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года — как реакция на обвинения против России по поводу вмешательства в американские выборы. В 2014 году США и ЕС ввели санкции против России из-за аннексии Крыма. Позднее санкционные списки неоднократно расширялись. В частности, под санкциями находятся Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги — бизнесмены, которых считают близкими к Владимиру Путину.

Россия, США, Владимир Путин, санкции, олигархи, международные отношения
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