Печерский суд продлил арест соратнику Саакашвили

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей соратника Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе.

Такое решение объявил судья в зале суда.

«Ходатайство прокурора отдела Говорущака о продлении срока содержания под стражей Дангадзе Севериона удовлетворить, продлить срок содержания под стражей на 60 суток», — сказал судья.

Так, отмечено, что срок действия постановления до 31 марта 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что соратника лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили суд оставил в СИЗО.

4 декабря СБУ задержала руководителя Киевского областного отделения партии «Движение новых сил» Севериона Дангадзе. Мужчина был задержан на въезде в Полтаву, после чего был доставлен в изолятор СБУ в Киеве. 6 декабря его арестовали на 2 месяца. 19 декабря Апелляционный суд города Киева за отсутствие документов перенес рассмотрение апелляционной жалобы защитников Дангадзе на 28 декабря.