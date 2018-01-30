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Госдеп: Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия

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Госдеп: Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила о том, что новые антироссийские санкции США в случае введения могут затронуть компании вне России, передает Reuters.

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«Сегодня мы сообщили Конгрессу, что новые законодательные инициативы и их реализация направлены на сдерживание российского оборонного сектора. Поэтому мы считаем, что с момента их принятия иностранные правительства откажутся от запланированных или объявленных покупок в несколько миллиардов долларов на приобретение товаров, произведенных российским оборонным сектором», — сказала она.

При этом Нойерт уточнила, что под удар могут попасть компании, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом. Если это случится, то, возможно, введение персональных санкций не потребуется.

Ранее в Госдепартаменте сообщали, что предупредили правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения с 29 января против них американских санкций. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что детали на этот счет содержатся в засекреченном докладе, переданном Конгрессу.

В связи с этим Администрация провела засекреченный брифинг для конгрессменов по вопросам введения санкций в отношении России. Об этом сообщил сенатор США от Демократической партии Бен Кардин.

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Напомним, что 27 октября 2017 года Госдеп опубликовал список организаций из России, ведение бизнеса с которыми для американских компаний будет грозить санкциями. В перечень вошли 39 предприятий, концернов и компаний, включая «Калашников», «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Сухой», «МиГ», "Туполев","Алмаз-Антей«, Уралвагонзавод и ряд иных.

Также напомним, что ранее сообщалось о планах Белого дома объявить 29 января о введении санкций в отношении тех лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, минфин США должен представить Конгрессу «кремлевский доклад» — список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями. В него также должны быть включены компании с государственным участием. Предполагается, что эти материалы в дальнейшем могут быть использованы при выработке американской стороной дальнейших мер, направленных в отношении РФ.

Кроме того, Нойерт заявила о том, что представляемое ею ведомство выражает протест российской стороне в связи с опасным перехватом американского самолета Р-3 в международном воздушном пространстве над Черным морем.

«Соединенные Штаты с самым высоким уровнем обеспокоенности обращают внимание на последний инцидент в рамках опасной военной практики россиян, который произошел 29 января над Черным морем», — считают в Госдепе.

Силами ВМС США в Европе было подтверждено, что российский Су-27 совершил опасные действия в отношении американского самолета P-3 в международном воздушном пространстве. В то же время российский пилот приблизился на расстояние до 5 футов (около 1,5 метра) и пересек путь в воздухе прямо перед самолетом P-3.

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Такими действиями, сказано в заявлении, российская сторона грубо нарушила существующие соглашения и международное право, в данном случае — Соглашение от 1972 года о предотвращении инцидентов над открытым морем (INCSEA).

Ранее сообщалось о том, что российский военный самолет совершил опасный перехват самолета-разведчика ВМС США «P-3 Orion» в международном воздушном пространстве над Черным морем возле аннексированного Крыма. Американские летчики сообщили, что российский самолет приблизился на расстоянии пяти футов (1,5 метра) от американского самолета, нарушив все допустимые международные нормы.

Россия, США, санкции, оружие, Госдепартамент США, военная агрессия, Хизер Нойерт
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