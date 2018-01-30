Госдеп: Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила о том, что новые антироссийские санкции США в случае введения могут затронуть компании вне России, передает Reuters.

«Сегодня мы сообщили Конгрессу, что новые законодательные инициативы и их реализация направлены на сдерживание российского оборонного сектора. Поэтому мы считаем, что с момента их принятия иностранные правительства откажутся от запланированных или объявленных покупок в несколько миллиардов долларов на приобретение товаров, произведенных российским оборонным сектором», — сказала она.

При этом Нойерт уточнила, что под удар могут попасть компании, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом. Если это случится, то, возможно, введение персональных санкций не потребуется.

Ранее в Госдепартаменте сообщали, что предупредили правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения с 29 января против них американских санкций. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что детали на этот счет содержатся в засекреченном докладе, переданном Конгрессу.

В связи с этим Администрация провела засекреченный брифинг для конгрессменов по вопросам введения санкций в отношении России. Об этом сообщил сенатор США от Демократической партии Бен Кардин.

Напомним, что 27 октября 2017 года Госдеп опубликовал список организаций из России, ведение бизнеса с которыми для американских компаний будет грозить санкциями. В перечень вошли 39 предприятий, концернов и компаний, включая «Калашников», «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Сухой», «МиГ», "Туполев","Алмаз-Антей«, Уралвагонзавод и ряд иных.

Также напомним, что ранее сообщалось о планах Белого дома объявить 29 января о введении санкций в отношении тех лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, минфин США должен представить Конгрессу «кремлевский доклад» — список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями. В него также должны быть включены компании с государственным участием. Предполагается, что эти материалы в дальнейшем могут быть использованы при выработке американской стороной дальнейших мер, направленных в отношении РФ.

Кроме того, Нойерт заявила о том, что представляемое ею ведомство выражает протест российской стороне в связи с опасным перехватом американского самолета Р-3 в международном воздушном пространстве над Черным морем.

«Соединенные Штаты с самым высоким уровнем обеспокоенности обращают внимание на последний инцидент в рамках опасной военной практики россиян, который произошел 29 января над Черным морем», — считают в Госдепе.

Силами ВМС США в Европе было подтверждено, что российский Су-27 совершил опасные действия в отношении американского самолета P-3 в международном воздушном пространстве. В то же время российский пилот приблизился на расстояние до 5 футов (около 1,5 метра) и пересек путь в воздухе прямо перед самолетом P-3.

Такими действиями, сказано в заявлении, российская сторона грубо нарушила существующие соглашения и международное право, в данном случае — Соглашение от 1972 года о предотвращении инцидентов над открытым морем (INCSEA).

Ранее сообщалось о том, что российский военный самолет совершил опасный перехват самолета-разведчика ВМС США «P-3 Orion» в международном воздушном пространстве над Черным морем возле аннексированного Крыма. Американские летчики сообщили, что российский самолет приблизился на расстоянии пяти футов (1,5 метра) от американского самолета, нарушив все допустимые международные нормы.