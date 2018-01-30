Facebook будет чаще показывать местные новости

Соцсеть Facebook будет отдавать приоритет местным новостям для показа пользователям в ленте новостей.

Об этом написал основатель социальной сети Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

«Наше новое обновление сегодня — продвижение новостей из местных источников. Люди постоянно говорят нам, что хотят видеть больше местных новостей на Facebook. Местные новости помогают нам понять проблемы, которые имеют значение в наших сообществах и влияют на нашу жизнь», — сообщил он.

Он также добавил, что эти изменения сначала вступят в силу в американском сегменте соцсети.

Напомним, Марк Цукерберг, основатель Facebook, анонсировал изменения в алгоритме новостной ленты социальной сети. Теперь сообщения друзей будут иметь более высокий приоритет, а новости компаний и СМИ будут появляться в ленте реже.

По словам Цукерберга, на внедрение изменений уйдет несколько месяцев, и они касаются не только ленты.