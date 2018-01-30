СМИ: Хакерские атаки на голландские банки осуществлялись с российских серверов

Хакерские атаки, от которых пострадали три крупнейшие голландские банки, осуществлялись с российских серверов, сообщает издание De Telegraaf со ссылкой на компанию ESET, которая специализируется на вопросах цифровой безопасности.

«Это не обязательно означает, что исполнители атак также в России — они могут быть где угодно», — отмечают специалисты.

Как сообщили в компании, хакеры использовали так называемый ботнет — сеть зараженных компьютеров. Используя программу Zbot, они отдаленно направляли сигналы устройств посетить определенные сайты и тем самым перегружали сервера, неспособные справиться с резким ростом числа посетителей. При этом командные серверы находились преимущественно в России.

Мотивы хакерской атаки пока непонятны — они могут быть как управляемые государством, так и действиями скучающих подростков. В ESET при этом ожидают новых атак.

Как сообщалось, на выходных и в понедельник хакеры атаковали три нидерландских банки, налоговую и таможенную службу страны.