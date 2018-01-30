СМИ: Хакерские атаки на голландские банки осуществлялись с российских серверов

Хакерские атаки, от которых пострадали три крупнейшие голландские банки, осуществлялись с российских серверов, сообщает издание De Telegraaf со ссылкой на компанию ESET, которая специализируется на вопросах цифровой безопасности.
«Это не обязательно означает, что исполнители атак также в России — они могут быть где угодно», — отмечают специалисты.
Как сообщили в компании, хакеры использовали так называемый ботнет — сеть зараженных компьютеров. Используя программу Zbot, они отдаленно направляли сигналы устройств посетить определенные сайты и тем самым перегружали сервера, неспособные справиться с резким ростом числа посетителей. При этом командные серверы находились преимущественно в России.
Мотивы хакерской атаки пока непонятны — они могут быть как управляемые государством, так и действиями скучающих подростков. В ESET при этом ожидают новых атак.
Как сообщалось, на выходных и в понедельник хакеры атаковали три нидерландских банки, налоговую и таможенную службу страны.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.782,98 -0.0989
|2.821,40 -0.157
|100 евро
|3.436,09 -0.2475
|3.504,16 -0.294
|10 рублей
|4,59 -0.0028
|5,07 -0.0047
|Курс, UAH
|Золото
|386.648,00-2.836,00
|Серебро
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