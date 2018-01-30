Судья, арестовавшая поджигателей Десятинного монастыря, подала заявление об угрозах

На следующее утро после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей Алексею Шемотюку и Александру Горбаню — поджигателям Десятинного монастыря УПЦ (МП), рассматривавшая это дело судья Шевченковского райсуда Татьяна Левицкая обнаружила послание на лобовом стекле своего автомобиля.

Об этом «Стране» сообщили друзья семьи служителя Фемиды.

По их сведениям, у машины, которая была припаркована у дома судьи, под дворником была подложена записка с намеком на то, что решение об аресте активистов было внесено якобы немотивированно.

Обратная сторона записки оказалась буклетом, на котором изображена семья (папа, мама и двое детей).

Левицкая, имеющая мужа и двоих детей, усматривает в этом «угрозу лично ей и ее семье, в связи с исполнением ею правосудия в Украине». По этому поводу она обратилась в полицию.

Также судья считает, что злоумышленники следили за ее автомобилем, следовавшим от суда к дому, в котором она живет.

«Страна» обратилась с запросами о комментариях в полицию Киева и в Шевченковский райсуд столицы.

На момент подготовки этого материала инцидент косвенно подтвердила пресс-секретарь Шевченковского суда Ольга Пивень. По ее словам, в ближайшее время на сайте храма правосудия будет обнародована официальная информация по поводу случившегося с судьей Левицкой.

Добавим, что помимо истории с нападением на Десятинный монастырь в Киеве, Татьяна Левицкая назначена отправлять правосудие по еще одному резонансному делу.

Ранее сообщалось, что Левицкая была отобрана членом коллегии судей, которой предстоит вынести вердикт обвиняемым в убийстве Олеся Бузины — националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука.