Судья, арестовавшая поджигателей Десятинного монастыря, подала заявление об угрозах

На следующее утро после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей Алексею Шемотюку и Александру Горбаню — поджигателям Десятинного монастыря УПЦ (МП), рассматривавшая это дело судья Шевченковского райсуда Татьяна Левицкая обнаружила послание на лобовом стекле своего автомобиля.
Об этом «Стране» сообщили друзья семьи служителя Фемиды.
По их сведениям, у машины, которая была припаркована у дома судьи, под дворником была подложена записка с намеком на то, что решение об аресте активистов было внесено якобы немотивированно.
Обратная сторона записки оказалась буклетом, на котором изображена семья (папа, мама и двое детей).
Левицкая, имеющая мужа и двоих детей, усматривает в этом «угрозу лично ей и ее семье, в связи с исполнением ею правосудия в Украине». По этому поводу она обратилась в полицию.
Также судья считает, что злоумышленники следили за ее автомобилем, следовавшим от суда к дому, в котором она живет.
«Страна» обратилась с запросами о комментариях в полицию Киева и в Шевченковский райсуд столицы.
На момент подготовки этого материала инцидент косвенно подтвердила пресс-секретарь Шевченковского суда Ольга Пивень. По ее словам, в ближайшее время на сайте храма правосудия будет обнародована официальная информация по поводу случившегося с судьей Левицкой.
Добавим, что помимо истории с нападением на Десятинный монастырь в Киеве, Татьяна Левицкая назначена отправлять правосудие по еще одному резонансному делу.
Ранее сообщалось, что Левицкая была отобрана членом коллегии судей, которой предстоит вынести вердикт обвиняемым в убийстве Олеся Бузины — националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.782,98 -0.0989
|2.821,40 -0.157
|100 евро
|3.436,09 -0.2475
|3.504,16 -0.294
|10 рублей
|4,59 -0.0028
|5,07 -0.0047
|Курс, UAH
|Золото
|386.648,00-2.836,00
|Серебро
|4.967,46-68,71
|Платина
|291.196,00-856,00
|Палладий
|314.035,00-1.875,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016