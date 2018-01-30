Титановый завод в Крыму угрожает экологии Херсонской области

Деятельность расположенного в Крыму завода «Крымский титан» представляет экологическую угрозу для приграничных районов Херсонской области. Об этом заявили в пресс-службе министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
«Во время мониторинга информации о возможных угрозах вследствие аннексии Крыма был выявлен факт нанесения вреда экологии в приграничных районах Херсонской области в результате функционирования завода „Крымский титан“. Предприятие находится на части перешейка, который соединяет Крым и материковую часть Украины, и в ходе его деятельности образуются отходы: фосфогипс, пиритные огарки, гидролизная кислота, промывочная кислота и др. Последние хранятся в фосфогипсохранилище и кислотонакопителе на территории Чаплинского района Херсонской области», — сказано в сообщении.
Как утверждают в МинВОТ, взаимодействие сбрасываемых в кислотонакопитель веществ приводит к появлению опасных для человека и экологии соединений.
«Кроме того, вещества из кислотонакопителя проникают в Исходненский водозабор, который является единственным источником, откуда питьевая вода поставляется в Армянск. Также существует опасность проникновения в другие подземные водные пласты, из которых потребляется питьевая вода населенных пунктов Херсонской области», — добавили в министерстве.
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