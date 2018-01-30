Украинские авиакомпании увеличили пассажироперевозки на 27,5%

В 2017 году количество пассажиров, перевезенных украинскими компаниями, увеличилось на 27,5% — до 10,555 млн человек, по сравнению с 2016 годом.

Об этом свидетельствуют данные Государственной авиационной службы Украины.

При этом украинский рынок пассажирских и грузовых авиаперевозок в 2017 году обслуживали 32 отечественные авиакомпании, которыми выполнили 93 тыс. коммерческих рейсов, что на 17% больше, чем в 2016 году.

«Украинский рынок пассажирских авиаперевозок второй год подряд демонстрировал высокие темпы роста. При этом в предыдущем 2016 году происходило восстановление рынка после спада, имевшего место в 2014-2015 годах. Если по итогам 2016 году объем пассажирских перевозок отечественных авиакомпаний превысили показатель „докризисного“ 2013 года на 2,1%, то за 2017 — уже на 30,1%», — говорится в сообщении Госавислужбы.

В течение 2017 года пассажирские перевозки осуществляли 18 отечественных авиакомпаний. При этом 93% общего объема пассажирских перевозок осуществлено пятью ведущими авиаперевозчиками. Кроме авиакомпании «Международные авиалинии Украины», лидерство сохраняется за такими компаниями, как «Роза ветров», «Азур Эйр Украина», «Атласджет Украина» и «Браво».

Аэропорт «Борисполь» достиг роста количества обслуженных пассажиров по сравнению с 2016 годом на 22,1%.

Высокие темпы прироста пассажиропотоков зафиксированы в ведущих аэропортах: «Киев (Жуляны)» — 64,2%, Львов — 46,3%, Харьков- 34,7%, Запорожье — 26,5%, Одесса — 18,8%. Среди ведущих аэропортов только в аэропорту «Днепр» имело место сокращение пассажиропотока на 2,8%.