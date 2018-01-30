Размещение Украиной евробондов на $3 миллиарда признали сделкой года

Размещение Украиной облигаций внешнего государственного займа на 3 млрд долл. сроком на 15 лет в сентябре прошлого года стало лучшей сделкой 2017 года в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.
Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook, ссылаясь на ежегодный обзор международных рынков капитала от издания Global Capital.
Министр напомнил, что прошлой осенью впервые в истории Украины удалось провести транзакцию такого уровня сложности: с размещением еврооблигаций сроком обращения 15 лет на 3 млрд долл.
«Удачное размещение украинских евробондов означает, что инвесторы доверяют Украине. Но самым важным является то, что это размещение является шагом для стабилизации нашей финансовой системы в будущем», — подчеркнул министр.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.778,01 -0.1486
|2.816,16 -0.2094
|100 евро
|3.434,48 -0.2636
|3.501,98 -0.3158
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|4,59 -0.0031
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|Золото
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