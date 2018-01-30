Размещение Украиной евробондов на $3 миллиарда признали сделкой года

Размещение Украиной облигаций внешнего государственного займа на 3 млрд долл. сроком на 15 лет в сентябре прошлого года стало лучшей сделкой 2017 года в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook, ссылаясь на ежегодный обзор международных рынков капитала от издания Global Capital.

Министр напомнил, что прошлой осенью впервые в истории Украины удалось провести транзакцию такого уровня сложности: с размещением еврооблигаций сроком обращения 15 лет на 3 млрд долл.

«Удачное размещение украинских евробондов означает, что инвесторы доверяют Украине. Но самым важным является то, что это размещение является шагом для стабилизации нашей финансовой системы в будущем», — подчеркнул министр.