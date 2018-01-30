Пятерых украинских заробитчан-нелегалов задержали в Эстонии, - СМИ

Сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Эстонии обнаружили в ходе рейда на строительном объекте под городом Раквере пятерых граждан Украины, не имевших разрешения на работу в Эстонии.

Четверо из них находились в Эстонии нелегально, сообщает сайт национального телерадиовещания ERR со ссылкой на местное издание Virumaa Teataja.

«В ходе совместного рейда было проверено четыре строительных объекта и 59 работников из 17 фирм. На строительном объекте в Винни (возле Раквере - ред.) было семь работников, пятеро из которых были гражданами Украины и не имели действительной записи в трудовом регистре. Также было установлено, что четверо граждан Украины находились в Эстонии нелегально», - говорится в сообщении.

Всем гражданам Украины был назначен штраф, в их отношении составили предписания покинуть Эстонию и им на один год запретили въезд в страну.

В отношении работодателя возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении работы троим и более иностранцам, находящимся в Эстонии без законных оснований.