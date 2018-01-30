Amazon, Berkshire и JP Morgan создадут медкомпанию

Amazon совместно с холдингом Berkshire Hathaway инвестора Уоррена Баффета и банком JP Morgan Chase создадут компанию по предоставлению медицинских услуг для своих сотрудников в США. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно заявлению компаний, это будет независимая структура, «без стимулов и ограничений для получения прибыли». Акцент будет сделан на предоставлении медицинской помощи «по разумной цене».
«Группа надеется применить свои объединенные возможности и ресурсы, чтобы использовать новый подход к этим важнейшим вопросам (здравоохранения)», — указывается в заявлении.
Над созданием медкомпании работают менеджер по инвестициям в Berkshire Hathaway Inc Тодд Комбс, управляющий директор JP Morgan Chase & Co Марвелл Салливан Берхтольд и старший вице-президент Amazon Бет Галетти.
Журнал Fortune 22 января обнародовал список самых уважаемых компаний мира. На первом месте находится Apple, второе место досталось Amazon, четвертое место занял Berkshire Hathaway Inc. Десятку замыкает банк JP Morgan.
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