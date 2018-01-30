В Украине за два месяца предпринимателей стало меньше на 8,5 тысяч

Количество физических лиц-предпринимателей в Украине за последние два месяца сократилось на 8,5 тысяч, сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

Как отмечается в сообщении, за этот период было закрыто 36 тысяч предпринимателей, но при этом открылось 27,5 тысяч. По информации сервиса, наибольшая доля закрытых компаний приходится на Волынскую (30%) и Запорожскую (27%) области, наименьшая — на Одесскую область (20%). Также сообщается, что по состоянию на 5 декабря в Украине было зарегистрировано 1 773 924 физлиц-предпринимателей, а на сегодня этот показатель составляет 1 763 445.

В начале 2017 года после подписания президентом Петром Порошенко указа об изменениях в налогообложении за первые несколько месяцев было закрыто более 300 тысяч предпринимателей, а открылось всего 50 тысяч. В апреле прошлого года процесс закрытия предпринимателей прекратился.