Во Львове на месте Русского культурного центра создадут Дом ветерана

Депутаты Львовского областного совета выделили 6,5 млн гривен на реконструкцию здания на улице Короленко, в котором ранее располагался Русский культурный центр.

Как сообщается, соответствующие средства предусмотрены в областном бюджете развития на 2018 год.

Вместо культцентра РФ, который находился в здании на льготных условиях и был выселен в мае 2017 года, там создадут Дом ветерана для участников АТО.

«Финансирование этого проекта стало возможным благодаря включению помещение на ул. Короленко, 1а в перечень капитального строительства объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения», — отметили в облсовете.