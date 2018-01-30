Войти
В ближайшие 10 лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста, - Рева
соцполитика
В ближайшие 10 лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста, - Рева
Правительство готово изменить цены на газ согласно условиям МВФ, - Порошенко
заявление
Правительство готово изменить цены на газ согласно условиям МВФ, - Порошенко

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

транспорт
RSS

Италия поможет запустить в Украине высокоскоростное железнодорожное сообщение

333
Италия поможет запустить в Украине высокоскоростное железнодорожное сообщение

Украина сообща с Италией начинает подготовку технико-экономической документации для ввода высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине. Об этом договорились во время встречи министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и президент компании Italferr Рикардо Мария Монти, а также представители посольства Итальянской Республики в Украине, информирует пресс-служба Мининфраструктуры.

Читайте также: Скоростными поездами в Польшу воспользовались 300 тыс. украинцев

«Я рад, что мы можем начать этот процесс при поддержке компании Italferr, которая принадлежит к Государственной железнодорожной группе и имеет опыт в своем секторе свыше 30 лет. Мы привлекаем Italferr к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) евроколеи сообщением Одесса-Киев-Львов. Достижениями компании являются значительные инфраструктурные проекты для обычного и высокоскоростного железнодорожного сектора, как в Италии, так и в других странах. И очень важно, что изменения в Украине мы начинаем при поддержке ведущей европейской компании», — отметил Омелян.

Министр отметил, что ввод высокоскоростного железнодорожного движения в Украине — мега инфраструктурный проект государственного значения.

«Это — мегапроект, реализация которого не только изменит железнодорожный сектор, но и положительно отразится на экономическом положении регионов, значительно расширит мощности существующих сфер производства и запустит новые. Сегодня вместе с итальянскими партнерами мы предпринимаем первый шаг на этом пути», — уточнил Омелян.

Италия, железнодорожное сообщение, Рикардо Мария Монти
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 30 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.778,01 -0.1486 2.816,16 -0.2094
100 евро 3.434,48 -0.2636 3.501,98 -0.3158
10 рублей 4,59 -0.0031 5,07 -0.0048
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Андрей Мовчан
Андрей Мовчан
Финансист, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги

На смену «криптоуродцам» придут новые модели платёжных систем

Первый мобильный телефон весил пять килограмм, его надо было носить как чемодан; первые пистолеты проще было выкинуть и ударить противника мечом; первые самолёты не летали, а прыгали на десять метров. Наверняка первый каменный топор, изготовленный австралопитеком, вызывал только злобный смех его соплеменников. Дело не в неготовности рынков или скепсисе игроков - нынешние криптовалюты бессмысленны и безобразны, как и положено первым образцам. Но за ними придут другие.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

2018: второй год эпохи Трампа

Дональд Трамп в качестве общенационального лидера завершает год на относительном подъеме. По опросам Rasmunssen Reports его деятельность к годовщине инаугурации пользуется поддержкой 44-45% при неприятии ее 54-55% американцев. Для сравнения – в августе 2017 года на пике жесткой антитрамповской и антиконсервативной волны в либеральных СМИ его поддержка падала до 39%, а неприятие поднималось до 61%. Но, самое интересное, что совместный опрос The Economist и социологической службы YouGov показал: на годовщину избрания Дональда Трампа Коллегией выборщиков, его экономическую политику одобряло абсолютное (!) большинство американцев – 51% против 41%; в конце августа картина была обратной – 41% против 47%.
Кость Бондаренко
Кость Бондаренко
политолог

С кем бы вы встретились - с диктатором Руанды или диктатором Украины?

Тем, кто второй день подряд пишет о встрече Трампа с Кагаме, а не Порошенко - мол, встретился «с каким-то» африканским лидером, проигнорировав нашего европейского. Руанда - страна в Африке с наиболее динамичным развитием. Ее принято называть африканским Сингапуром, а президента Поля Кагаме часто сравнивают с Ли Кван Ю - авторитарный диктатор, осуществляющий эффективные экономические реформы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016