Италия поможет запустить в Украине высокоскоростное железнодорожное сообщение

Украина сообща с Италией начинает подготовку технико-экономической документации для ввода высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине. Об этом договорились во время встречи министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и президент компании Italferr Рикардо Мария Монти, а также представители посольства Итальянской Республики в Украине, информирует пресс-служба Мининфраструктуры.
«Я рад, что мы можем начать этот процесс при поддержке компании Italferr, которая принадлежит к Государственной железнодорожной группе и имеет опыт в своем секторе свыше 30 лет. Мы привлекаем Italferr к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) евроколеи сообщением Одесса-Киев-Львов. Достижениями компании являются значительные инфраструктурные проекты для обычного и высокоскоростного железнодорожного сектора, как в Италии, так и в других странах. И очень важно, что изменения в Украине мы начинаем при поддержке ведущей европейской компании», — отметил Омелян.
Министр отметил, что ввод высокоскоростного железнодорожного движения в Украине — мега инфраструктурный проект государственного значения.
«Это — мегапроект, реализация которого не только изменит железнодорожный сектор, но и положительно отразится на экономическом положении регионов, значительно расширит мощности существующих сфер производства и запустит новые. Сегодня вместе с итальянскими партнерами мы предпринимаем первый шаг на этом пути», — уточнил Омелян.
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