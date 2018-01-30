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Эффективное лечение различных заболеваний в израильской клинике «Ихилов»

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Эффективное лечение различных заболеваний в израильской клинике «Ихилов»

Израиль – одна из немногих стран, занимающих позиции лидера по качеству предоставления медицинских услуг, которыми имеют возможность воспользоваться граждане из разных государств. Многие люди, благодаря работе израильских специалистов, сумели успешно избавиться от серьезных заболеваний, которые не поддавались лечению на Родине.

Среди израильских медицинских учреждений одной из лучших (согласно отзывам многочисленных пациентов) заслужено признана клиника «Ихилов». Более детальную информацию о ее работе можно узнать на официальном сайте https://ichilovtop.com/. Она входит в пятерку лидеров, предоставляющих качественные медицинские услуги иностранным пациентам на территории Израиля.

Основные направления работы: специализация клиники

В израильскую клинику «Ихилов» часто обращаются пациенты с онкологией. Это направление является одним из наиболее развитых. Наличие современного диагностического оборудования, а также использование инновационных методов лечения позволяют справиться с самыми сложными и запущенными болезнями. В клинике работают врачи, имеющие большой опыт и соответствующую квалификацию, использующие на практике новейшие способы исцеления, благодаря применению которых израильская медицина признана одной из наиболее эффективных в мире.

На базе клинике успешно работают следующие отделения:

  • гематологии;
  • дерматологии;
  • нейрохирургии;
  • кардиохирургии;
  • ортопедии;
  • офтальмологии;
  • нефрологии;
  • педиатрии;
  • пульмонологии;
  • проктологии;
  • урологии.

Также специалисты медицинского учреждения успешно проводят челюстно-лицевые и пластические операции любой сложности.

Почему многие пациенты выбирают клинику «Ихилов»?

Главным фактором, побуждающим пациентов из разных стран обращаться к специалистам клиники «Ихилов», является реальный шанс избавиться от тяжелых болезней. Перед началом лечения обязательно проводится оперативная диагностика с использованием современной аппаратуры, позволяющая подобрать подходящее и эффективное лечение для каждого пациента.

В процессе лечения различных заболеваний, предусматривающих проведение хирургических операций, используются уникальные малоинвазивные методы, которые предполагают минимальное вмешательство в организм человека, а также обеспечивают легкий восстановительный период.

Лечение в клинике «Ихилов» не требует предоплаты. Расчет за услуги осуществляется по мере их предоставления. Также клиенты имеют возможность воспользоваться бесплатным медицинским аудитом.

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