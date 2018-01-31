Создание антикоррупционного суда является вынужденным шагом, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что создание антикоррупционного суда является вынужденным шагом и реакцией на сложную ситуацию в украинских судах. Об этом он заявил в интервью DW, передает РБК-Украина.

«У нас даже физически не хватает судей. НАБУ сейчас обслуживает два судьи. ГПУ обслуживает четыре судьи. Резонансные дела длятся годами. Поэтому создание нового суда из новых судей является правильным решением», — сказал Луценко.

Он отметил, что президент Петр Порошенко предложил, чтобы все коррупционеры «категории „А“ — от председателя сельсовета до высших должностных лиц, были предметом рассмотрения антикоррупционного суда, независимо от того, какой орган досудебного следствия выявил преступление. В то же время сам Луценко считает, что можно создать суд специально для Национального антикоррупционного бюро».

Создать суд специально для НАБУ, в количестве не менее 50 судей — это моя принципиальная позиция, потому что мы нуждаемся в уверенности в независимости и честности суда. Честность гарантируется конкурсом, независимость — многочисленностью. Чтобы двух-трех-пятерых судей не сделали зависимыми«, — сказал генпрокурор.

Он добавил, что такая система могла бы обслуживать первые несколько лет исключительно НАБУ, а когда в бюро дел станет мало, «можно подключить Государственное бюро расследований, которое сейчас создается». По мнению Луценко, это был бы компромиссный вариант.