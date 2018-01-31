В Сенате США Трампа обвинили в «чрезмерной мягкости» в отношении России

Лидер демократов в Сенате Соединенных Штатов Чак Шумер и сенатор Бенджамин Кардин считают, что президент США Дональд Трамп «чрезмерно мягок» по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом они заявили во вторник, 30 января, передает Голос Америки.

В частности, по словам сенаторов, это выражается в том, что президент США не ввел новых санкций против России в ситуации, когда США убеждены в том, что Москва продолжает попытки вмешательства в американские выборы.

«Это — обязательные санкции. Решение о них принято в Сенате 97 голосами против двух. Он игнорирует их. И не применяет их», — заявил Шумер.

Он добавил, что считает такое бездействие «крайним пренебрежением своими обязанностями со стороны президента Трампа, который, по-видимому, больше склонен подрывать власть закона в этой стране, чем дать отпор Путину».