Курс биткойна второй раз за январь упал ниже $10 тыс

Курс биткойна второй раз за январь опустился ниже отметки в $10 тыс., до уровня в $9 821,15 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

При этом по состоянию на утро биткойн немного отыграл падение и торгуется по $10 055,3 - на 9,45% ниже, чем 24 часами ранее.

В последний раз курс биткойна опускался ниже $10 тыс. 17 января.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.