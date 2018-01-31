lifecell, «Киевстар» и Vodafone купили частоты под 4G за 2,46 млрд гривен

В среду, 31 января, в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) в Киеве состоялся тендер по выдаче лицензий на 4G-связь в полосах радиочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц.
На аукцион были выставлены семь лотов.
Лот № 1 и лот № 2 приобрел оператор lifecell за 601,6 млн грн и 307,65 млн грн соответственно.
«Киевстару» достались лоты № 3-5 за 293 млн, 293 млн и 330,3 млн гривен соответственно.
«Vodafone-Украина» получил лоты № 6-7 за 345 млн и 286 млн гривен соответственно.
Срок действия данных лицензий составляет 15 лет.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.763,98 -0.1247
|2.801,31 -0.1379
|100 евро
|3.425,95 -0.0872
|3.491,25 -0.1068
|10 рублей
|4,56 -0.0032
|5,04 -0.0028
|Курс, UAH
|Золото
|379.591,00-7.057,00
|Серебро
|4.896,53-70,93
|Платина
|287.267,00-3.929,00
|Палладий
|307.040,00-6.995,00
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