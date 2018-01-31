lifecell, «Киевстар» и Vodafone купили частоты под 4G за 2,46 млрд гривен

В среду, 31 января, в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) в Киеве состоялся тендер по выдаче лицензий на 4G-связь в полосах радиочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц.

На аукцион были выставлены семь лотов.

Лот № 1 и лот № 2 приобрел оператор lifecell за 601,6 млн грн и 307,65 млн грн соответственно.

«Киевстару» достались лоты № 3-5 за 293 млн, 293 млн и 330,3 млн гривен соответственно.

«Vodafone-Украина» получил лоты № 6-7 за 345 млн и 286 млн гривен соответственно.

Срок действия данных лицензий составляет 15 лет.