Трамп решил не закрывать тюрьму в Гуантанамо

Тюрьма на военной базе США в Гуантанамо не будет закрыта, заявил президент США Дональд Трамп во время своего первого обращения к американскому Конгрессу «О положении страны».

«Я только что подписал указ министру [обороны] Мэттису пересмотреть нашу политику содержания заключенных под стражей и оставить в работе действующие места заключения в Гуантанамо», — приводит слова Трампа DW.

Ранее он уже высказывался против дальнейших освобождений узников Гуантанамо. Трамп писал в твиттере, что в Гуантанамо находятся «крайне опасные личности, и им нельзя разрешать возвращаться к боевым действиям».

Лагерь в Гуантанамо был создан после терактов в США 11 сентября 2001 года. Там содержатся предполагаемые мусульманские террористы, в отношении которых не ведутся официальные уголовные дела. Барак Обама намеревался закрыть его еще в 2009 году, сразу вступления в должность президента. Освобождение заключенных затянулось во многом из-за того, что Конгресс США, большинство в котором имели республиканцы, воспротивился тому, что бывшие узники останутся на американской земле. Сейчас в Гуантанамо находится 41 заключенный.